PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ça déroule en tête de Pro B avec Blois, Quimper et Nancy qui ont encore fait forte impression ce mardi soir. Blois a enfoncé Vichy-Clermont après avoir dominé pendant trois quart-temps pour s'imposer 92-85 et maintenir d'une courte tête sa place en tête du championnat. Aux côtés de Ben Monclar et Tyren Johnson, Stéphane Gombauld a crevé l'écran avec 25 points à 11/14 au tir dont 2/2 à 3 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 35 d'évaluation.

Quimper reçu 10/10

Que dire de Quimper ? L'Ujap a enchaîné une 10e victoire consécutive en maîtrisant son sujet face à Denain (79-51). Chima Moneke (17 points, 5 rebonds, 3 passes) a montré la voie a tout un collectif qui a plié l'affaire après un 18-0 dans le troisième quart-temps. Les hommes de Laurent Foirest ont un gros test à Antibes ce vendredi. Pourront-ils poursuivre leur folle série ?

Nancy est aussi sur une 8e victoire de suite, acquise sans trembler face à Saint-Quentin (100-72). Le Sluc a pu compter sur Yunio Barrueta (28 points) qui a enchaîné trois shoots de loin pour creuser l'écart dans le deuxième quart-temps (51-33). A l'arrivée, c'est le carton de la soirée pour les Lorrains pour les coéquipiers d'Anthony Racine et Ron Lewis (15 points chacun).

Lille s'est invité à la 8e place en profitant de la défaite de Denain et de sa victoire face à Rouen (79-67) grâce à un Jean-Victor Traoré impérial dans le dernierc (20 points 11 rebonds) tandis qu'Antibes et son trio Morency-Gaddefors-Blue a enchaîné à la maison face à Aix-Maurienne (91-71).

Amara Sy finit fort, Caleb Walker en sauveur

En bas de tableau, Evreux s'est fait surprendre par Gries-Oberhoffen (75-83) et voient donc Paris et Fos-sur-Mer revenir à ses trousses. Portés par un Amara Sy décisif dans le dernier quart-temps (15 des 22 points de son équipe), les Parisiens l'ont emporté 81-74 à Souffel, tandis que Fos-sur-Mer est venu à bout de Nantes sur son parquet d'un tir à la dernière seconde signé Caleb Walker.

Le NBH s’est battu jusqu'au bout après avoir été mené 24-37 et avait même pris le meilleur départ dans le dernier quart-temps, mais n’a pas pu l’emporter pour honorer la mémoire de Séverine Aubert, OTM et figure du basket-ball nantais (77-80). Enfin, Poitiers n'a pas réussi à enchaîner à la maison face à Saint-Chamond qui s'est imposé 78-63 avec 14 points pour le trio Skific-Carter-Paumier.

Les résultats de la 18e journée :