2/2 pour Blois et Saint-Chamond, Evreux gagne à Antibes, Boulazac encore battu

Après sa large victoire à domicile contre l'Elan Chalon vendredi dernier, Saint-Chamond a signé un deuxième succès, cette fois à Saint-Chamond (73-79). Les visiteurs ont réalisé un excellent dernier quart-temps (11-24) pour prendre le dessus et l'emporter sur une équipe qui restait sur un succès à Nanterre en Coupe de France. Mathieu Boyer confirme sa première sortie (18 points à 7/12, 6 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes). Saint-Chamond se retrouve en tête avec Blois. Les Blésois sont allés gagner sur le parquet de l'Alliance Sport Alsace (68-76). Le pivot Jean-Fabrice Dossou a réalisé son meilleur match chez les professionnels (16 points à 6/7 et 10 rebonds pour 25 d’évaluation en 27 minutes).

Au classement, l'ASA Basket pointe à la dernière place aux côtés de Boulazac. Les Périgourdins ont encore perdu, cette fois de peu à Denain (63-59). Leur adresse a clairement fait défaut (32,8% de réussite aux tirs, dont 2/19 à 3-points). Le jeune Clément Frisch a fini avec la meilleure évaluation des Dragons (14, grâce à ses 10 points à 4/9, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 26 minutes).

Enfin, Vichy et Evreux ont signé leur première victoire de la saison régulière. Avec un Samir Getkom inspiré (17 points à 6/13, 4 rebonds et 3 passes décisives), la JAV a fait la course en tête (54-34) même si sa deuxième mi-temps a été moins réussie. De son côté, Evreux a signé la surprise en s'imposant à Antibes (qui avait gagné de 24 points à Rouen la semaine dernière). Porté par son axe 1-5, Marquis Jackson (24 points dont 6/9 à 3-points, 4 rebonds et 4 interceptions pour 27 d'évaluation) et Fabien Paschal (20 points à 8/13 aux tirs en 25 minutes), l'ALM débloque son compteur victoire.



