2/2 pour Nancy, Denain, Rouen et Gries-Oberhoffen lancent leur saison à domicile

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Nancy est le premier leader de Pro B de la saison avec son deuxième succès en deux matchs et en attendant le résultat de la rencontre entre Blois et Souffelweyersheim ce samedi soir. Sur le parquet d'une formation de Lille encore en quête de certitudes, le Sluc a pris les devants d'entrée de jeu, avant de placer un 12-0 fatal dans le troisième quart-temps, marqué par l'adresse à 3 points de Ron Lewis, Antony Labanca, et Enzo Goudou-Sinha (44-60).

Aux côtés de Tyran De Lattibeaudiere (17 points) et Yannick Franke (12 points), Enzo Goudou-Sinha (22 points, 8 passes décisives) a guidé son équipe jusqu'au bout, assurant aux Nancéiens un succès par 17 points d'écart (79-96).

Pierre-Etienne Drouault était chaud

Parmi les autres rencontres de la soirée, on retiendra le show de pistoleros entre le Rouennais Pierre-Etienne Drouault (33 points à 13/25 au tir, 5 rebonds, 5 passes décisives) et l'Antibois Cleanthony Early (41 points à 14/30 au tir, 8 rebonds). Alors que Rouen semblait bien mal embarqué (10-28), les troupes d'Alexandre Menard ont progressivement repris la main pour finalement passer un 12-0 dans le dernier acte (70-64) et tenir tête aux Sharks jusqu'à ce 3 points libérateur de Zimmy Nwogbo (14 points, 14 rebonds) pour un premier succès précieux (87-81).

Denain a également fini fort après avoir eu toutes les peines du monde pour contenir Evreux, renforcé par l'arrivée d'un Yunio Barrueta déjà en forme (18 points). Relégués à 49-59 au début du quatrième quart-temps, les Denaisiens ont sonné la révolté dans un dernier acte à sens unique (33-17) au cours duquel le trio Racine-Skara-Mensah a pesé de tout son poids afin d'inverser la tendance.

Denain renversant, Gries-Oberhoffen dominant

Auteur de 25 points à 10/11 au tir, David Skara a bouclé sa prestation quasi parfaite d'un dernier panier pour porter la marque à 78-72 à moins d'une minute de la fin. Armand Mensah et Rigo Edzata ont ensuite gardé leur sang-froid au lancer pour valider ce « come-back » réussi (82-76).

Gries-Oberhoffen a également signé sa première victoire de la saison, avec un festival offensif conclu par un succès 101-86 face à Saint-Chamond. Les locaux ont marqué le coup dès le début du deuxième quart-temps en passant un 15-1 afin de reléguer le SCBVG à 43-26. Costaud sur les lignes extérieures que ce soit avec Josep Franch (20 points, 10 passes) ou Jeff Kébé (20 points) mais aussi à l'intérieur à l'image du chantier de la paire Egekeze-Dinal (22 et 15 points, 8 rebonds chacun), le BCGO a rapidement mis fin au suspense au retour des vestiaires.