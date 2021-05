23 ans après, Tours est de retour en Pro B

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Mission accomplie pour Pierre Tavano et ses troupes ! Vingt-trois après une dernière apparition dans les championnats de la Ligue Nationale de Basket (LNB) en 1997-1998, la ville de Tours comptera un club de basketball en deuxième division française à la rentrée. Victorieux dans le choc de la poule A de Nationale 1 (NM1) contre Toulouse mardi dernier, Michael Craion Jr. et ses coéquipiers se sont imposés avec la manière à Challans en "finale" (109-92). C'est désormais officiel, ils accompagneront Saint-Vallier en Pro B.

"C'est extraordinaire"

"C'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail et d'effort, explique Pierre Tavano. Les dirigeants et le Président ont toujours tout fait pour qu'on soit en haut. Cette saison, le travail a payé. On n'a pas eu que des moments faciles, il y a eu des périodes difficiles cette saison. Les grandes équipes se relèvent et on l'a fait, on a su faire la différence pour monter en Pro B. Je suis fier des joueurs. Ce club est solide et c'est ce qui nous a permis d'accéder en Pro B. Il faut vivre ces moments-là car cela n'arrive pas souvent dans une carrière."

Née en 2014 d'une union des deux clubs tourangeaux (le TBC et le PLLL) sous les auspices de Bruno De L'Espinay, l'Union Tours Métropole Basket (UTMB) - qui disparaîtra à l'intersaison - a ramené la Pro B à Tours, après l'âge d'or de l'ASPO Tours (1925-1981) double champion de France en 1976 et 1980 et finaliste de la Coupe des Coupes en 1976. Assistant de Vincent Collet au Mans entre 2000 et 2008, l'entraîneur lyonnais en place depuis octobre 2016 à l'UTMB a réussi son pari avec brio. "En route vers la Pro B ! Le slogan qui orne depuis juillet 2019 le totem de l’UTBM installé aux Deux-Lions, devant le siège social du club, est plus que jamais d’actualité", écrivait La Nouvelle République dans son édition du jour. C'est désormais chose faite...

À Challans,