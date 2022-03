266 matchs avec Antibes : le n°4 de Tim Blue hissé aux cintres de l'AzurArena

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'AzurArena va acclamer son héros. Tim Blue (2,05 m, 37 ans), véritable légende du club, qui a porté les couleurs d'Antibes entre 2012 et 2020, va avoir le droit à sa cérémonie. Initialement prévu le 11 janvier, le retrait du n°4 de l'actuel intérieur de Golfe Juan (16,2 points de moyenne en NM2) a dû être reporté, en raison des jauges imposés à l'époque.

266 matchs officiels disputés, un peu moins de 4000 points inscrits, 1699 rebonds captés sous les cercles de Pro A et de Pro B, deux montées, un titre de champion de France Pro B, une Leaders Cup Pro B, un trophée de MVP de la finale des playoffs, les statistiques de l'ailier-fort sont impressionantes. Au delà des chiffres, Tim Blue c'est aussi une papate gauche soyeuse, une combativité hors du commun et des gros dunks marqués au fil des saisons à Antibes. Le capitaine des Sharks était et restera l'âme du club,..

Dans une interview pour le site du club, le poste 4 rappelle un bon souvenir avec les Sharks : la victoire face à Strasbourg (79-57), lors du premier match de la saison 2017-18 en Betclic ELITE. Face aux futurs demi-finalistes du championnat, Tim Blue réalise une performance digne des plus grands. Il compile 29 points, à 13 sur 19 aux tirs dont 2 sur 5 à 3-Points, avec 10 rebonds, pour 30 d'évaluation. Un récital offensif face à deux des meilleurs intérieurs de Pro A, Miro Bilan et Louis Labeyrie, alors que l'ailier-fort sortait d'une préparation "compliquée", selon ses dires.

Tim Blue évoque aussi son retour à Antibes après son accident (malaise à l'entraînement), une ferveur et un soutien inconditionnel des supporters qui resteront gravés à tout jamais dans son coeur :

"Même quand j'ai eu mon accident, ils ont toujours été derrière moi. Ils m'ont soutenu, ont pris des nouvelles très régulièrement. Pour mon match de retour, ils avaient des pancartes et des messages pour moi. C'est un moment qui restera gravé. Je voudrais vraiment tous vous remercier du fond du coeur".