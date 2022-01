5 défaites sur les 6 derniers matches pour Nantes : "Il faut casser cette mauvaise dynamique"

Après un début de saison plutôt enthousiasmant (5 victoires en 8 matches), Nantes a du mal depuis la mi-décembre. L'Hermine s'est incliné à 5 reprises sur ses 6 rencontres de championnat de Pro B. La semaine passée, la formation de Jean-Baptiste Lecrosnier a perdu de peu sur le parquet d'Aix-Maurienne (76-72) avant de s'incliner à Saint-Chamond (81-74). Si elle a tenu tête au leader, elle a connu des moments faibles qui expliquent son nouveau revers.

"On voit ce soir la différence entre une équipe en pleine confiance face à une autre qui est en plein doute,a expliqué le coach vaincu après la rencontre. Face à une équipe comme Saint-Chamond, être performants durant 27 minutes ne peut pas suffire. Nous encaissons un 25-2, à cheval sur 2 périodes de cette rencontre, cela complique bien évidemment les choses. Nous sommes dans une passe difficile, il faut courber l’échine mais vite se redresser et cela à domicile pour la réception de Saint-Quentin la semaine prochaine. Il faut casser cette mauvaise dynamique et tout le monde doit s’y mettre. J’attends des réactions de fierté de la part de tous les garçons et il faut vite qu’ils les démontrer ! Ce (vendredi) soir, Jonathan Hoyaux nous met de très, très gros tirs qui nous font mal et ce à des moments clés. Hormis nos périodes sombres, nous avons été présents défensivement face à un solide leader qui n’est pas invaincu par hasard dans sa salle. Il faut redoubler de travail, retrouver de la confiance et de l’orgueil pour prouver notre vraie valeur. C’est nous et nous seuls qui avons les clés pour nous sortir de ce mauvais moment."