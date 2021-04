5 matches en 10 jours pour Gries-Oberhoffen : "Tout ça va être hyper enrichissant"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

De avril à mi-juin, le BC Souffelweyersheim jouera 20 matches de championnat ProB et le BC Gries-Oberhoffen, lui ayant été impacté par le virus dernièrement, devra en disputer 22. Ludovic Pouillart, coach du BCGO, déplore dans France Bleu Alsace la situation que va vivre son club et ses joueurs :

"Je ne suis pas sûr que les équipes de NBA ou d’EuroLegue jouent quatre matchs par semaine." Les structures pour rétablir au plus vite la santé et l'énergie des sportifs sont limitées pour ces équipes de Pro B. L'accumulation des déplacements et le rythme intensif des matches peuvent entraîner des blessures pour les joueurs. Le BC Gries-Oberhoffen ne va pas être épargné, car il va devoir jouer 5 matches en dix jours, du 20 au 30 avril.

Le coach de Souffel, Stéphane Eberlin réfléchit à la manière dont il va gérer cette période complexe : "On s’entraîne très peu, on va faire beaucoup de récupération et de préparation de match." Pour les coachs, le travail devient plus intense aussi car les préparations de match s'enchaînent et ne ménagent pas l'énergie des staffs. "Jusqu’au 14 juin, il ne faut pas compter les heures de travail et les nuits blanches", exprime Ludovic Pouillart, qui veut néanmoins voire le côté positif : "Après coup, je suis sûr que ça aura été une aventure extraordinaire et une expérience dure, mais juste incroyable. Je pense qu’il y aura sans doute un moment un problème d’équité sportive, c'est comme ça. Mais à mon avis tout ça va être hyper enrichissant."

Souffelweyersheim et Gries sont actuellement 13ème et 14ème de ProB pour 18 équipes avec deux relégables. C'est donc pour le maintien que les deux équipes alsaciennes se battront dans cette période effrénée.