8/8 à l'extérieur, le trio de tête se détache

PRO B

La mission ne s'annonçait pas facile sur le parquet de Saint-Chamond, mais Blois s'est bien repris après ses deux revers de suite, décrochant la victoire au terme d'un match encore une fois maîtrisé. L'ADA a fait le trou en passant un 15-1 au retour des vestiaires pour calmer les ardeurs du SCBVG (45-58). Dans tous les bons coups, Benjamin Monclar et Tyren Johnson (11 et 21 points, avec les deux meilleures évaluations du match) ont tenu la distance jusqu'au bout pour assurer la victoire aux Blésois (78-85).

Dans la roue de l'ADA, en tête de Pro B avec un match de plus que Quimper, l'Ujap a eu moins de mal pour l'emporter à Saint-Quentin. Le duo Moneke-Reid a lancé la formation de Laurent Foirest sur les bons rails en première mi-temps avec respectivement 15 et 10 points mais aussi en participant à la domination quimpéroise au rebond.

8/8 pour Quimper aussi, la belle perf' de Nancy

Le SQBB a bu la tasse et s'est alors retrouvé à -15 à l'heure du repos (31-46). Avec l'aide d'un David Jackson des plus efficaces (20 points à 8/11 au tir), l'Ujap a déroulé jusqu'au bout pour finalement s'imposer 80-65 et décrocher une 8e victoire de suite !

Parmi les autres belles de la soirée, à retenir la 6e victoire consécutive à l'extérieur de Nancy. Les Nancéiens ont prouvé qu'ils savaient voyager puisqu'ils ont mis fin à la série de 19 victoires à domicile de Rouen. Le Sluc a pris la confiance en débutant la rencontre par un 12-2 en fin de premier quart-temps (12-24). Rouen a tout tenté pour se relancer et a réussi à revenir à deux possessions grâce aux coups d'éclat de la paire Spight-Nwogbo (64-70).

Mais les coéquipiers de Ron Lewis (27 points) ont retrouvé le fil en signant un nouveau 12-2, décisif cette fois, avec Mérédis Houmounou, Yunio Barrueta et Williams Narace en principaux artilleurs pour décrocher un succès confortable (75-88).

Nantes et Evreux reviennent de loin

A noter également les come-back victorieux de Nantes à Vichy-Clermont (89-93) et d'Evreux à Aix-Maurienne (73-75). Les Nantais ont longtemps couru après le score pour finalement aligner un 15-1 qui a complètement inversé le rapport de force (71-80). Avec hargne et l'expérience de ses cadres, la JAVCM est parvenue à égaliser à 82-82 sur un panier d'Arthur Rozenfeld pour finalement céder, l'agressivité des Nantais ayant été récompensé sur la fin par 12 lancer-francs dont 11 convertis pour faire craquer les locaux en toute fin de partie (89-93).

Evreux a presque réussi le même coup alors qu'ils pointaient à -10 en début de quatrième quart-temps. Les Ebroïciens ont progressivement refait leur retard et ont fini par faire douter l'AMSB qui a perdu pied sur la fin. Après le panier de l'égalisation signé Fabien Paschal, c'est Jhornan Zamora qui a inscrit le panier de la victoire. Ilari Seppala a hérité du 3 points de la gagne, mais le Finlandais n'a pas trouvé la mire, laissant l'ALM repartir avec un deuxième succès consécutif qui lui permet de respirer un peu vis à vis du bas de tableau.

Le déclic pour Poitiers ?

Enfin, avec les succès maîtrisés de Souffel à Denain (68-74) et d'Antibes à Fos-sur-Mer, on retiendra Poitiers qui restait sur 12 défaites et qui a enfin renoué avec la victoire. Alors qu'ils avaient montré un bien meilleur visage face à Fos-sur-Mer le week-end dernier, les hommes de Jérôme Navier ont livré une première mi-temps proche de la perfection en passant notamment 32 points dans le deuxième quart-temps pour mener 33-58 à la pause !

Manny Ubilla, Bathiste Tchouaffé et Mickaël Var se sont relayés sans relâche à la marque et le PB86 a ainsi pu disposer d'un matelas suffisant pour gérer sans se faire peur, les trois paniers à 3 points de Kevin Mendy, Abdou Mbaye et Manny Ubilla en fin de match permettant aux Poitevins de l'emporter 97-88.

Ce succès fera-t-il officice de déclic pour Poitiers ? Réponse dès mardi lors de la prochaine journée à l'occasion de la réception de Saint-Chamond.