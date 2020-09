A 21 ans, Enzo Goudou-Sinha devient capitaine du SLUC Nancy

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Meneur du SLUC Nancy, club qu'il a rejoint à 14 ans pour intégrer le centre de formation, Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 21 ans) détient déjà une vraie expérience en Pro B malgré son jeune âge (98 matchs, Leaders Cup et playoffs inclus). Après avoir passé un cap en 2019/20 (10,7 d'évaluation en 23 minutes contre 2,9 d'évaluation en 13 minutes la saison précédente), le natif de Cahors va désormais avoir un nouveau statut, celui de capitaine. Lors de la présentation de l'équipe mardi soir, le club lorrain l'a annoncé rapporte L'Est Républicain. L'occasion de s'affirmer un peu plus comme un fort joueur d'une forte équipe, tout cela à 21 ans ?