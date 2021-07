À 38 ans, Charles-Henri Bronchard continue l'aventure avec Vichy

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Infatiguable ! Présent depuis le premier jour du projet Jeanne d'Arc Vichy/Clermont Métropole (JAVCM) en juillet 2015 - mais désormais il faudra parler de la JA Vichy - Charles-Henri Bronchard (2,02 m, 38 ans) poursuit l'aventure avec le club auvergnat. Le capitaine de la JAV a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire. Il sort d'une nouvelle belle saison où il valait 11 points à 46% aux tirs dont 40% à 3-points, 4,3 rebonds et 1,8 passe décisive pour 11,4 d'évaluation en 22 minutes. Valeure sûre du club, véritable guerrier des parquets, loué pour son état d'esprit exemplaire, Bronchard continuera à être l'homme de base de Guillaume Vizade, l'entraîneur.

« Très heureux de finaliser la prolongation de notre capitaine pour une saison supplémentaire en tant que joueur. Inscrit depuis le 1er jour dans le projet de la JAV CM, et auteur d’une nouvelle saison de très bonne facture, Charles-Henri va pouvoir porter avec fierté et engagement nos nouvelles couleurs » a déclaré Guillaume Vizade.

Premier contrat pro pour Mamadou Guissé

Issu du centre de formation de la JAVCM depuis 2018, Mamadou Guissé (1,97 m, 19 ans) s'est vu offrir son premier contrat professionnel. Une offre que le jeune ailier a accepté et ce pour une durée de 3 ans comme le veut le règlement. Une belle réussite pour le club et le joueur qui a su saisir sa chance la saison passée. Apparu à deux reprises sur les parquets professionnels en 2019/20, Guissé a connu une très belle ascension avec une moyenne de 4,5 points, 2,4 rebonds pour 4,7 d'évaluation en 16 minutes de moyenne et 31 matchs disputés.

« Arrivé au club depuis la Belgique pour jouer en U18, à seulement 20 ans et après une première saison de Pro B où il a su exprimer sa détermination et son explosivité, Mamadou paraphe son premier contrat professionnel pour une durée de 3 ans avec le club. Il symbolise une belle réussite pour le centre de formation et félicite le travail du staff technique dans son ensemble, notamment le travail de Joris Mercier, responsable du centre de formation et de Jonathan Nebout en charge du travail vidéo et du développement individuel des joueurs » a commenté l'entraîneur.

Avec ce premier contrat professionnel, Mamadou Guissé compte bien poursuivre sa progression (photo : Sébastien Grasset)