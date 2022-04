À Blois, Saint-Chamond l'a emporté "sur un coup de dé"

Samedi soir, Saint-Chamond a signé une victoire importante chez l'ADA Blois, pour la 28e journée de Pro B. Les Couramiauds menaient tranquillement à la mi-temps avant de subir le retour des locaux, auteurs de 31 points dans le troisième quart-temps. « Je n’ai pas été surpris du retour des Blésois, a avoué à La Nouvelle République le capitaine du SCBVG Jonathan Hoyaux. Shooter à 30 % en première mi-temps, ça ne ressemble pas à l’ADA. » Malgré ce retour, Saint-Chamond, fort de son expérience et de sa confiance collective, n'a pas lâché et s'imposé 77-76.

« On a bien failli perdre une rencontre que l’on avait bien maîtrisée globalement, a commenté l'entraîneur vainqueur Alain Thinet. Ça se joue à une possession. On perd une balle bêtement et ils ont la possibilité de prendre les devants. Après une première mi-temps vraiment aboutie, je craignais la réaction de Blois, c’est ce qui est arrivé. Ils sont revenus sur le terrain avec davantage d’agressivité. Ce qu’il y a de bien, c’est de n’avoir jamais rien lâché et, malgré nos erreurs, on réussit à l’emporter sur un coup de dé. »