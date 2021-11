À Boulazac, Nikola Antic n'attend pas encore de victoire, mais au moins "de ne pas avoir honte"

Le début de saison du Boulazac Basket Dordogne, relégué en Pro B, est très compliqué. Pourtant, avec la deuxième masse salariale de la division ainsi qu'un coach expérimenté, le club périgourdin avait de quoi faire. Mais les résultats des premières semaines sont venues confirmer les craintes de l'été, à savoir que l'équipe n'est pas articulée pour répondre aux spécificités du championnat.

Vendredi soir à Antibes, le BBD n'avait ainsi marqué que 3 points après 6 minutes, 26 en milieu de troisième quart-temps, avant un petit sursaut d'orgueil lancé par Quentin Serron, pour finir à -19 (72-53) avec seulement 28% de réussite aux tirs. Semblant dépité sur le bord dès le début de la rencontre, l'entraîneur Nikola Antic n'a jamais eu l'air d'y croire tant son équipe était en souffrance, physiquement et psychologiquement.

"Il n'y a pas un malaise, mais il y a quelque chose qui se passe, avouait-il devant la presse après la rencontre. Ici, quand Antibes est descendu (en Pro B en 2019, NDLR), on a commencé avec 6 défaites et 1 victoire. Cela n'a pas été facile. Même pour l’Élan Chalon aujourd'hui, pour toutes les équipes qui descendent il y a un problème. Mais nous, on a de gros problèmes. On a eu beaucoup de problèmes en deux-trois semaines, les blessures (de Paul Billong, Olivier Cortale puis Jules Rambaut, NDLR), certains joueurs qui sont partis (Marquis Wright, Chris Ndow...)... Mais ce ne sont pas des excuses. Même avec moins de qualité, normalement on doit faire mieux. Je ne voudrais pas une victoire, mais juste de ne pas avoir honte."

"Psychologiquement, notre équipe n'est pas bien"

Recrutés au cours de la semaine passée, Nic Moore (pas qualifié pour ce match mais présent à Antibes) et Nicolas De Jong vont amener plus d'options à un groupe qui semble manquer d'un peu de tout à l'heure actuelle. Mais ils ne vont pas combler le défictif de confiance prévient Nikola Antic.

"Si les autres n'ont pas la confiance, ce ne sont pas les deux joueurs qui vont changer ça. Ils vont jouer leur rôle dans le vestiaire. Quelqu'un à la mène au niveau du scoring... Vous savez il y avait des possibilités pour shooter derrière les picks. Même moi, avec mes hanches abîmées, j'aurais pu shooter. Mais on n'a pas cette qualité... Sur certains exercices, il faut 15 minutes pour qu'on marque 20 points. Ces deux recrues vont nous apporter certaines qualités mais notre équipe psychologiquement, elle n'est pas bien. Ce n'est pas un autre (joueur) qui peut donner de la confiance. Il peut aider un peu... mais la confiance, c'est le bagage d'un joueur professionnel. Si tu n'as pas la confiance, tu ne joues pas au basket. Peut-être que tu peux jouer au foot, au handball, parce que même en fermant les yeux tu peux marquer, mais le basket c'est un jeu de concentration. Sans confiance, tu ne peux pas marquer. C'est la base de notre sport. Quand vous construisez une équipe complètement nouvelle, c'est le point qui est le plus difficile à deviner : la confiance entre eux. Il faut laisser une équipe vivre ensemble pour voir si cela marche. Vous pouvez recruter les joueurs par poste, en fonction de ses qualités de basketteur, mais quand vous le mettez dans le groupe, vous voyez les faiblesses. Mais ça on ne peut pas le voir en vidéo, ni le savoir avec les renseignements (pris auprès de confrères, NDLR). Et il y a des joueurs aussi qui se cachent derrière les autres. Je donne toujours le même exemple : après avoir construit une maison, quand vous commencez à y vivre, vous voyez qu'il faut une chambre un peu plus grande etc. Je vois ça dans l'équipe (maintenant). Mais on a déjà l'équipe."