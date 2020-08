À Gries-Oberhoffen en 2019/20, Saúl Blanco repart en 2e division espagnole

PRO B

Crédit photo : Franck Kobi BCGO

Habitué des championnats espagnols, Saúl Blanco (1,96m, 35 ans) retourne au pays, puisqu'il vient de s'engager en deuxième division espagnole, à Oviedo. À Gries-Oberhoffen, l'ancien protégé de Ludovic Pouillart sort d'une bonne saison en Pro B, avec 10,8 points à 40,6% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 2,2 passes décisives pour 9,7 d'évaluation en 28 minutes.

Ancien joueur d'EuroLeague avec Malaga entre 2009 et 2012, il avait jusqu'à présent effectué la totalité de sa carrière en Espagne, entre le premier et le troisième échelon national. Aperçu à Gijon, à Fuenlabrada, à Malaga, à Ténérife, au CB Prat ainsi qu'au Betis Séville, il formait cette année une jolie triplette espagnole - la marque de fabrique du BCGO ces dernières années - avec Josep Franch et Asier Zengotitabengo.