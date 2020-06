A.J. Hess complète l'effectif d'Aix-Maurienne

PRO B

Crédit photo : Wisconsin Herd

L'Aix-Maurienne Savoie Basket a annoncé la dernière pièce de son effectif professionnel 2020/21 ce mardi avec la signature d'A.J. Hess (1,98 m, 26 ans). Cet ailier est présenté comme un fort shooteur à 3-points, avec notamment de belles capacités le tir en réception (catch and shoot).

Natif de Phoenix dans l'Arizona, c'est à l'Université de Southern Utah (2012 à 2016) puis à celle de South Dakota State (2016/17) qu'il a fait ses classes NCAA. Responsabilisé tout au long de son cursus (24 minutes de moyenne), il a prouvé qu'il avait un vrai bras (9 points à 37,7% de réussite à 3-points).

Il est ensuite passé professionnel et sa bonne saison en première division suisse (15,8 points à 33,1% de réussite à 3-points et 4,1 rebonds en 30 minutes) chez le club du Starwings Basket Regio Basel lui a ouvert les portes du championnat belge. Mais suite à une fracture de la main à la mi-novembre, le club de Mons-Hainaut a engagé son compatriote Mike Smith et a prolongé ce dernier, libérant ainsi A.J. Hess. Une fois de nouveau opérationnel, A.J. Hess a retrouvé la compétition en G-League, avec le Herd de Wisconsin. Il y a également passé la saison 2019/20 (5,4 points à 35,8% et 2,2 rebonds en 16 minutes).

Etasunien également doté de la nationalité arménienne, il est donc considéré comme un bosman. Avec lui, l'entraîneur Emmanuel Schmitt a donc tous ses joueurs pour la saison prochaine.

L'effectif d'Aix-Maurienne version 2020/21 :