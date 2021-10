À la recherche d'un intérieur supplémentaire, Tours vise le top 10 de la Pro B

Tours fait partie des deux promus en Pro B, avec Saint-Vallier. Dans une poule de Leaders Cup difficile, le TMB ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale. Cependant, l'équipe de Pierre Tavano a progressé selon son coach, interrogé par La Nouvelle République.

« (On a vécu) une préparation qui est très intéressante, analyse l'ancien assistant de Vincent Collet. Avec la Coupe de France et la Leaders Cup, on a pu avoir des matchs de compétition et cela nous a obligés à monter notre niveau de basket et c'est positif. La préparation a été assez longue, même si je pense qu'on n'est pas à 100 % de nos capacités. Sur les derniers matchs, on a quand même montré qu'on avait progressé et qu'on était mieux collectivement. On avait une poule de Leaders Cup dure avec Blois et Nantes, deux équipes qui visent à coup sûr les play-offs. Il y a eu des choses positives... »