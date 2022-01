À Nantes, Jean-Marc Dupraz arrive sur le banc, Jean-Baptiste Lecrosnier remercié

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il aurait sans doute espérer une meilleure fin, lui qui est arrivé à Nantes en 2008 en tant que directeur technique du centre de formation, avant de prendre en main l'équipe professionnelle du NBH depuis décembre 2017. Jean-Baptiste Lecrosnier a disputé son dernier match sur le banc du Nantes Basket Hermine vendredi 28 janvier 2022 dans une rencontre perdue lourdement face à Lille à la Trocardière (66-90). Dans un contexte particulièrement étrange où les dirigeants nantais ont longtemps refusé de confirmer aux joueurs, malgré les demandes répétées, les informations parues cette semaine dans la presse.

Finalement, le NBH a officialisé ce samedi 29 janvier 2022 son remplacement à la tête de l'équipe par Jean-Marc Dupraz. Pour Ouest-France, Jean-Baptiste Lecrosnier est revenu sur cette dernière sortie en conférence de presse :

"Je suis en colère et ce n'est pas ma personne qui importe, tient à rappeler l'intéressé. Quel que soit le contexte, la compétition, c'est le moteur. On est des professionnels et là, il n'y a aucune excuse. J'ai forcément fait des erreurs, j'assume ma part mais les joueurs auront la responsabilité d'être plus costaud à l'avenir."

Un trophée pour valider 14 ans de présence

Sous l'ère Jean-Baptiste Lecrosnier, Nantes a décroché le seul trophée de son histoire, la Leaders Cup Pro B face à Antibes en février 2020. Après quatorze saisons de présence dans divers costumes, l'avenir du NBH se dessinera désormais sans lui. Jean-Marc Dupraz (48 ans), nouvellement nommé entraîneur de Nantes, aura du travail pour remobiliser un groupe qui vient de subir une cinquième défaite consécutive à la maison. Dominés à chaque période de la rencontre (17-23, 17-25, 17-25, 15-17), les joueurs nantais ont semblé absents face aux Lillois.



16 février 2020, Disney, le sommet du parcours nantais de Jean-Baptiste Lecrosnier

(photo : GPJ)

Après 4 saisons du côté de Lille justement, Jean-Marc Dupraz retrouve donc une équipe et le championnat de Pro B par la même occasion. Le champion de France 2014 prendra place sur le banc dès le week-end prochain à l'occasion du déplacement de Nantes à Antibes. Et il n'y a pas de temps à perdre pour Nantes Basket Hermine, actuellement 14e du championnat de Pro B (6 victoires et 9 défaites), bien loin des ambitions de playoffs du club.