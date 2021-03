À Nantes, Souffelweyersheim s'incline pour la 5e fois de suite

PRO B

Crédit photo : Myriam Vogel

Comme à Évreux, il a fallu que Souffelweyersheim commence à être distancé pour réagir. Menés de 12 points à la 25 minute suite à deux lancers francs de Ludovic Negrobar (76-64), les Alsaciens ont alors grappillé petit à petit leur retard. D'abord pour revenir à 6 longueurs à l'entame du dernier acte (81-75) par deux flèches de Michael Oguine notamment. Puis pour égaliser à 81 partout, grâce à un 3 points de... Michael Oguine (24 points au final dont 5/10 de loin pour 22 d'évaluation), encore lui !

Mais comme à Évreux, les hommes de Stéphane Eberlin n'ont jamais su passer le petit coup d'accelérateur salvateur pour passer leur adversaire et renverser la partie. Peut être émoussé par leur âpre bataille en Normandie (défaite 107-96 après prolongation), quatre jours plus tôt...

Les Nantais ont alors repris les devants dans un premier temps par 5 points de suite de Ludovic Negrobar (88-81, 34e) qui signe son meilleur match de la saison (19 points et 6 rebonds pour 22 d'évaluation). Puis dans un second temps par une petite rafale de tirs à 3 points signée Xavi Forcada (x2) et Thibault Desseignet (97-89, 37e). Mais c'est dans l'ADN de Souffel' de ne jamais lâcher un match. Revenu à 3 points à 45 secondes de la fin sur un panier sous le panneau de Sylvain Sautier (100-97), Louis Marnette a manqué le tir de l'égalisation. Terry Smith, l'homme du match (24 points dont 5/10 à 3-points), 3 rebonds, 5 passes, 3 interceptions pour 25 d'évaluation) a bouclé l'affaire sur la ligne, 102-97 score final.

Nantes s'impose pour la deuxième fois de suite après son large succès contre Antibes, 10 jours plus tôt (96-67) et s'impose dans le même temps pour la deuxième fois de la saison face à Souffelweyersheim. En effet, 40 jours auparavant, les Bretons avaient réalisé le hold-up au Sept Arpents (77-79). De son côté, les Alsaciens sont dans une spirale négative de 5 défaites de rang avec un écart moyen de 6 points. Souffel n'arrive décidemment pas à conclure ses parties. Quand ça ne veut pas...