À Quimper, Bastien Vautier va retrouver la compétition

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Victime d'une rupture des ligaments croisés début avril 2021, Bastien Vautier (2,10 m, 23 ans) va reprendre du service du côté de Quimper. Le pivot s'y est engagé jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, il devra réussir son essai de deux semaines pour que le contrat soit validé.

Le Francilien a démarré le basket sur le tas et réalisé des progrès très rapides, au point de devenir le pivot titulaire de la génération 98 lors du titre à l'EuroBasket U18 en décembre 2016. Champion de France Espoirs avec Nancy à l'issue de la saison, il a ensuite été prêté une saison à Caen où il s'est révélé productif en Pro B à l'âge de 19 ans. Derrière, il est retourné à Nancy où il s'est établi comme un intérieur important durant près de trois ans, sans parvenir toutefois à prendre l'envol attendu avec des statistiques stables (7,5 points à 56,8% de réussite aux tirs et 7,2 rebonds en 21 minutes sur la saison 2020-2021, contre 7,5 points à 58,9% et 7,1 rebonds en 18 minutes sur son premier exercice pro chez les Couguars, en 2018-2019).

Néanmoins, s'il retrouve rapidement son niveau, l'équipe de Laurent Foirest, qui intègre aussi officiellement l'arrière Carlton Guyton en tant que remplaçant médical de David Jackson, aura un effectif complet pour la deuxième partie de saison afin de jouer les premiers rôles. Actuellement, les Béliers sont sixièmes avec 7 victoires en 12 matches.