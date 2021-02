À Saint-Chamond, le quatre à la suite pour Souffelweyersheim

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Décidément, Souffelweyersheim n'en finit plus de surprendre ! Depuis le début de l'année 2021, le BCS est invaincu et a engrangé hier à Saint-Chamond sa quatrième victoire de rang (71-60). Un succès bâti en première mi-temps, sur les ailes de la traction arrière Oumarou Sylla (notre photo ; 14 points à 5/11, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions) - Louis Marnette (11 points à 4/10, 3 rebonds et 2 passes décisives).

« On a un projet défensif clair, tout vient de notre état d'esprit », s'est réjoui Stéphane Éberlin en conférence de presse, via des propos relayés par Le Progrès. Si le club alsacien a vu son bilan basculer dans le positif dans la Loire (4v-3d), l'entraîneur mulhousien était surtout soulagé de voir que son groupe a su rester solide dans le money-time. Semblant en pleine maîtrise à la 24e minute (52-25), Souffel a laissé les Couramiauds revenir sur ses talons dans le money-time (62-58, 36e minute). Mais le SCB, privé de trois joueurs, n'aura pas réussi le hold-up, ne confirmant ainsi pas sa belle éclaircie nantaise. De quoi prolonger l'inquiétude d'Alain Thinet avant une trêve à durée indéterminée. « L'équipe n'est pas à la hauteur. On a essayé de revenir individuellement mais ce n'est pas suffisant. Les joueurs avaient envie de bien faire mais on s'est mis dans la difficulté dès le départ car on n'a pas mis les tirs. »



La joie des Souffelois dans les vestiaires de Boulloche