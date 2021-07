Ahmaad Rorie va apporter du scoring sur la ligne arrière chalonnaise

PRO B

[Mise à jour] L'Elan Chalon a officialisé la signature d'Ahmaad Rorie (1,83 m, 25 ans), confirmant que son recrutement pour la saison 2021-2022 était ainsi clôturé.

Ahmaad RORIE nouveau meneur ! Avec cette arrivée, l’Elan Chalon clôture son recrutement.

[Article originel] Adversaire de Dijon en Ligue des Champions (BCL) en début de saison 2020-2021, Ahmaad Rorie (1,83 m, 25 ans) va rejoindre la Bourgogne. Mais pas la JDA. Selon nos informations, il va renforcer la ligne arrière de l'Elan Chalon, qui complètera ainsi son effectif 2021-2022.

L'ancien pensionnaire de l'Université du Montana (NCAA) a passé les deux premières saisons de sa carrière professionnelle avec le club chypriote de Keravnos. Un club qu'il a réussi à emmener en BCL en 2020-2021, via le tour préliminaire. En phase de poule, il a démarré par un match à Dijon où il avait brillé (23 points à 6/11 aux tirs, dont 3/4 à 3-points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues pour 25 d'évaluation en 37 minutes) lors d'une défaite après prolongation. Sur l'ensemble de la saison, le natif de Tacome (Washington) tournait à 12,5 points à 45,9% (dont 40,3% à 3-points), 5 rebonds et 3,9 passes décisives en 33 minutes, toutes compétitions confondues.

Attaquant complet, fort shooteur, il va partager la ligne arrière avec Antoine Eïto. Les deux pourront prendre la mène ou courir devant en tant que deuxième arrière, avant d'apporter leur tir ou leur création.

