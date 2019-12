Aix-Maurienne : "Notre début de saison est dans les clous"

Après avoir coaché Hyères-Toulon en Pro A puis le BBC Monthey en Suisse, Emmanuel Schmitt est désormais le coach d'Aix-Maurienne. A la tête d'un des petits poucets de la Pro B, l'Alsacien doit assurer la mission maintien. Pour le moment, l'AMSB affiche un bilan honorable de 5 victoires en 12 matchs de saison régulière. Dans Le Progrès, il tire le bilan de ce premier tiers de la saison.

"Notre début de saison est dans les clous en termes de statistiques. Il ne faut pas oublier qui on est. On a l'avant-dernière masse salariale. Notre objectif, c'est le maintien. L'équipe a été renouvelée à 80%. On est à la place où l'on doit être pour pouvoir atteindre notre objectif de base. D'un autre côté, on a démontré qu'on pouvait être compétitif avec quasiment tout le monde. On est aussi un petit peu frustré car on est très très près d'être beaucoup mieux."

Aix-Maurienne, grâce notamment à l'impact de Jaraun Burrows (18,6 d'évaluation de moyenne) et Ronald Marsh (17,4 points par match), a réussi de gros coups contre des "gros" de la division.

"Ce qui nous caractérise cette saison, c'est notre irrégularité, même dans un match. On est capable de faire des grosses performances comme gagner à Nantes et à Nancy. C'est vrai que chez nous, on a eu un peu plus de mal. On perd contre Antibes et Vichy sur une possession. Si on veut être une équipe qui joue autre chose que le maintien, on doit progresser dans la maîtrise du match et dans la constance."