Aix-Maurienne : David Nichols (Mons) va mener le jeu, Juan José Garcia vers une prolongation

PRO B

Crédit photo : MonsHainautAntoine Bodelet

Les expériences Éric Washington (20,7 d'évaluation en 9 matchs) et Chaz Williams (14,4 d'évaluation en 24 matchs) ayant été concluantes, Emmanuel Schmitt, l'entraîneur d'Aix-Maurienne a décidé de se tourner à nouveau vers un meneur américain pour diriger le jeu de son équipe. Selon nos informations, le technicien originaire de Mulhouse aurait jeté son dévolu sur David Nichols (26 ans, 1,83 m), meneur/arrière de Mons-Hainaut la saison passée.

Coéquipier d'Emmanuel Nzekwesi, nouvelle recrue du Portel et de Paolo Marinelli (Évreux) le temps de quelques semaines, le natif de South Holland (Illinois) - dans la banlieue de Chicago - s'est distingué aussi bien en championnat (13,2 points, 2,2 rebond et 2,3 passes décisives en 24 minutes et 30 matchs) qu'en FIBA Europe Cup (11,7 points, 2,3 rebonds et 3,5 passes décisives en 25 minutes et 6 matchs).

Meilleur marqueur à Chypre et en Slovénie

Des statistiques logiquement en baisse après avoir brillé dans des championnats mineurs auparavant. À la sortie de son cursus universitaire partagé entre la fac d'Albany (2015/18) et celle de Florida State (2018/19), Nichols a terminé deux fois meilleur marqueur d'un championnat. D'abord celui de Chypre en 2019/20 avec Omonia Nicosie (23,8 points). Puis en Slovénie en 2020/21 avec la formation de Rogaska Slatina (19,3 points). La Pro B va être un vrai révélateur pour ce combo guard de petite taille.

Juan José Garcia, 11e évaluation de Pro B

Comme Corentin Carne, la prolongation de Juan José Garcia (33 ans, 2,01 m) est en bonne voie. Passant la quasi intégralité de sa carrière en Espagne jusqu'à l'été dernier, le Dominicain semble se plaire en Savoie. Même s'il a été blessé une partie de la saison (22 matchs disputés), l'ailier-fort s'est bien acclimaté à la Pro B avec des moyennes de 11 points, 7,1 rebonds et 1,6 passe décisive pour 15 d'évaluation en 30 minutes. Soit la 11e évaluation du championnat après avoir été le leader en début de saison (jusqu'à 22,7 d'évaluation).