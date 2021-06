Aix/Maurienne : David Ramseyer prolonge son contrat de 3 ans

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

À 34 ans et au sortir de deux excellents exercices de suite sur le plan individuel sous les couleurs d'Aix/Maurienne, David Ramseyer (2,02 m) a prolongé son contrat de 3 saisons supplémentaires. Le voilà lié au club savoyard jusqu'en juin 2024. Tournant à 15,3 points à 55,5% aux tirs, 5,5 rebonds et 1 passe décisive pour 14,1 d'évaluation, l'intérieur franco-suisse était le meilleur joueur de l'AMSB cette saison et a même terminé 10e meilleur marqueur de Pro B.

Toujours selon nos informations, le club est en discussion avec Kadri Moendadze pour une prolongation de contrat.