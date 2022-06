Aix-Maurienne : Samuel Eyango-Dingo prêté par Nanterre, Corentin Carne en passe de prolonger

PRO B

Faute de grands moyens financiers, Aix-Maurienne parie ses cartes sur la jeunesse. En très bonne posture pour signer le premier contrat professionnel de Corentin Falcoz, le club savoyard vient d'obtenir le prêt de l'intérieur Samuel Eyango-Dingo (2,07 m, 21 ans), officiellement prolongé pour deux ans par Nanterre.

Sam’ prolonge de 2 saisons avec Nanterre 92 La saison prochaine, il évoluera en #ProB en prêt sous les couleurs de @AMSB73 #WeAreJSF pic.twitter.com/UbLNj6dS8n — Nanterre 92 (@Nanterre92) June 10, 2022

Signataire d'un premier contrat professionnel l'an passé, le jeune et longiligne intérieur - au club depuis 2017 - quitte le championnat Espoirs Betclic ELITE où il a de nouveau passé le plus clair de son temps la saison écoulée (12,6 points à 49,5% aux tirs, 7,4 rebonds et 1,1 contre pour 14,1 d'évaluation en 26 minutes). Tandis que sous les ordres de Pascal Donnadieu, il a fait 12 apparitions (1,3 point et 1,4 rebond en 5 minutes).

Mais désireux de s'aguerrir dans une division professionnelle, le vice-champion du monde U17 en 2018 fait le choix de descendre en Pro B où il est prêté une saison.

Corentin Carne en constante progression

Aix-Maurienne pourra toujours compter sur Corentin Carne (1,95 m, 26 ans). Selon nos informations, l'ailier va renouveler son bail en Savoie où il est installé depuis l'été 2020. Hormis un passage à Nanterre en Betclic ELITE (2018/19), le Lensois est joueur rompu aux joutes de la Pro B où il ne cesse de progresser depuis 2019 : 2,7 d'évaluation en 2019/20 avec Antibes puis 6 et 8,8 d'évaluation avec AMSB, le tout avec davantage de responsabilités. La saison passée, l'ailier jouait en moyenne 28 minutes - son plus haut temps de jeu en carrière - et tournait à 8,2 points dont 34% à 3-points, 1,8 rebond et 3,8 passes décisives. À n'en pas douter, il sera toujours un des hommes de base d'Emmanuel Schmitt.