Aix-Maurienne dépassé à Nantes

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

À n'en pas douter, Kadri Moendadze, qui fête ce samedi 23 janvier ses 27 ans, aurait préféré repartir de Loire-Atlantique avec un succès en poche. "On veut gagner tous les matchs de toute façon, rétorque l'arrière originaire de Mayotte. Malheureusement, c'est lors du deuxième quart-temps (14-24) qu'on perd le match, on fait trop d'erreurs..." Malgré le renfort de Benoît Mbala qui ne s'est entraîné que 45 minutes jeudi soir, l'AMSB a été dépassé défensivement et perd ainsi pour la quatrième fois en cinq matchs de Pro B. "Il y a une équipe qui a subi, la nôtre, et une autre qui a imposé son jeu, Nantes", regrette Emmanuel Schmitt.

Emmanuel Schmitt : "Je suis très en colère"

Dépassé dans presque tous les duels, Aix-Maurienne n'a jamais été en mesure d'inquiéter Nantes. Accusant le coup au retour des vestiaires (55-37, 23'), les Savoyards, derrière à la mi-temps (43-32, 20'), n'ont jamais réussi à repasser devant. Ce que regrette avant tout l'entraînement de l'AMSB, ce sont les attitudes affichées par ses joueurs. "Je suis très en colère, on n'a pas été surpris de ce qui s'est passé car on savait que Nantes allait réagir. La priorité était de contrôler les duels pour ne pas les laisser courir et prendre du rythme. En première mi-temps, on n'a pas de dureté individuelle... On a donné le bâton pour se faire battre." Défense individuelle, match-up, zone.... Le technicien mulhousien a tout essayé mais le NBH est resté coller à son plan de jeu.

"Perdre à Nantes, ce n'est pas la contre-performance de l'année mais sur le contenu du match, je suis très mécontent de ce que l'on a produit, se désole Emmanuel Schmitt. On a subi tout le match, de la première à la dernière minute. On a fait illusion en mixant les défenses. En général, quand vous changez les défenses parce que vous êtes dominés dans les duels, c'est rarement très efficace... En deuxième mi-temps, Nantes est revenu avec de meilleures intentions. Mais ils étaient en confiance : on n'a jamais réussi à les faire douter, même quand on revient à dix points (73-63, 38'). Ce soir, on n'est pas dans la continuité de ce qu'on a fait à Fos-Provence alors qu les attitudes étaient intéréssantes le week-end dernier."

Jean-Baptiste Lecrosnier : "Le ballon a beaucoup mieux circulé"

Pourtant privés de Xavi Forcada (blessé à l'orteil) et battus lors de leurs deux dernières sorties (contre Saint-Quentin et à Poitiers), les Nantais ont su garder le contrôle de la rencontre pendant quarante minutes. "Le ballon a beaucoup mieux circulé ce soir. On a été devant sur l'ensemble du match et défensivement, on a bien gêné la création de (Henri) Kantonen et de Théo Léon pour qu'il ne puisse pas trouver (Ilari) Sepella", apprécie Jean-Baptiste Lecrosnier qui a également souligné la bonnes sortie de René Rougeau (24 points à 11/16 aux tirs pour 27 d'évaluation) "Il a été très bon : ça fait du bien de le voir remettre des paniers comme la saison dernière, car cela n'a pas toujours été le cas depuis le début de saison." Pas toujours convaincant, le NBH assure l'essentiel en ayant à l'usure Aix-Maurienne (89-79).

À Rezé,