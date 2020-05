AIX/MAURIENNE ENRÔLE XAVIER FORD, MEILLEUR SCOREUR DU CHAMPIONNAT SUISSE

PRO B

Emmanuel Schmitt aime faire ses courses en Suisse. Après le pari réussi Ronald March (15,3 d'évaluation cette saison), l'entraîneur attire dans les rangs Xavier Ford (2,03 m, 27 ans), meilleur marqueur du championnat suisse avec 21,3 points de moyenne sous le maillot du BC Boncourt, selon nos informations.

Sorti de l'université de Buffalo en 2015 après un cursus complet de 4 ans, le nouveau poste 3/4 de l'AMSB a démarré sa carrière professionnelle en G-League avec les Grands Rapids Drive, équipe affiliée au Detroit Pistons. Puis de tenter l'aventure nippone, à Tokyo, juste après. En 2017/18 il partage sa saison entre le Luxembourg et le Canada. Avant de revenir sur le Vieux Continent et de signer à Kapfenberg en Autriche pour l'exercice 2018/19 (12,3 points et 6,8 rebonds en 25 minutes et 24 matchs). Avant d'exploser les compteurs statistiques cette année donc avec le BC Boncourt, club de milieu de tableau de SBL (6e sur 12). Le natif de Colorado a réalisé un exercice très intéressant avec 23,9 points à 47% aux tirs, 9,7 rebonds en 34 minutes et 19 matchs.

Comme souvent, reste à savoir comment va s'adapter un nouveau joueur dans un championnat supérieur à ce qu'il a pu connaître jusqu'à présent.