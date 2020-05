Aix-Maurienne s'intéresse aussi à Bathiste Tchouaffé

Quimper et Gries-Oberhoffen ne sont donc pas seuls sur le coup. Dans une interview accordée à la Nouvelle République, Bathiste Tchouaffé (1,96m, 22 ans) a confirmé nos dires concernant l’intérêt de certaines équipes mais a également dévoilé l’intérêt de l'AMSB. Une chose est sûre : il ne reportera pas le maillot du PB86 la saison prochaine.

« Oui, [Quimper et Gries-Oberhoffen sont des pistes possibles] mais il y en a d’autres. Mon agent m’a notamment parlé de l’intérêt d’Aix-Maurienne. [...] J’aurais souhaité créer quelque chose sur la durée avec le PB comme ont pu le faire des joueurs comme Sylvain Maynier, Guillaume Costentin ou Pierre-Yves Guillard, autant de figures emblématiques de ce club. Or, j’ai aussi besoin d’un réel projet pour jouer le haut de tableau. Poitiers ne peut pas me l’offrir pour l’instant, c’est dommage. »