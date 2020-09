Aix-Maurienne se sépare de A.J. Hess et rappelle Ilari Seppala

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

À son arrivée de G-League, l'Américo-Arménien A.J. Hess (2,00 m, 26 ans) était une vraie énigme dans cette équipe d'Aix-Maurienne (Pro B). Après une préparation compliquée et un match officiel de Leaders Cup, l'aventure de l'ailier en Savoie est déjà terminée. Face à Antibes, il avait pourtant joué 31 minutes pour 13 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Malheureusement, sa palette offensive paraissait maigre avec une forte appétance aux tirs à 3-points. Il en a pris 10 contre 17 pour le reste de l'équipe, pour seulement 3 réussites.

Et pour pallier à ce départ, l'entraîneur Emmanuel Schmitt a choisi de rappeler Ilari Seppala (1,88 m, 27 ans), déjà pensionnaire de la Halle Marlioz la saison dernière. Le Finlandais tournait à 13,1 points à 44% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 5 passes décisives pour 12,8 d'évaluation et formait avec Théo Léon, une belle paire de meneurs. Malheureusement, l'arrêt soudain de la saison n'aura pas permis à celui qui avait effectué jusqu'à là toute sa carrière en Finlande d'exprimer tout son talent.

Toujours à la recherche d'un contrat, Aix-Maurienne a donc fait appel à lui. Il formera avec Henri Kantonen un duo finlandais inédit en LNB, depuis la paire Antti Kanervo - Matti Nuutinen.



A.J. Hess n'aura pas fait long feu en Savoie

(photo : François Pietrzak)