Aix-Maurienne soigne sa première face à Gries-Oberhoffen

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

Il aura fallu un quart-temps, conclu par trois paniers à 3 points d'Iari Seppala, Kadri Moendadze et Henri Kantonen pour que l'AMSB se mette en route face à une solide formation de Gries-Oberhoffen (22-20). Théo Leon a ensuite pris le relais, avec une passe décisive et deux paniers de suite mais le trio Franch-Kebe-Cassier a tenu bon, jusqu'à ce Brandon Edwards (25 points, 9 rebonds) ne ponctue la première mi-temps d'un dunk pour porter le score à 41-36.

La paire Seppala-Moendadze (24 et 22 points) a appuyé sur l'accélérateur au retour des vestiaires en multipliant les coups d'éclat (65-55). Mais c'est un 12-2 encaissé dans le dernier acte qui a définitivement ruiné les chances de Gries-Oberhoffen (79-63). Si Ilari Seppala (12 points à 5/7, 9 rebonds et 7 passes décisives) et Kadri Moendadze (22 points à 8/11, 7 rebonds et 4 interceptions pour 30 d'évaluation en 28 minutes) ont brillé, des éléments comme Xavier Ford (15 points, 5 rebonds, 3 passes décisives) ou Henri Kantonen (12 points, 9 rebonds, 7 passes décisives), ont également beaucoup apporté dans ce succès de l'AMSB sur le score final de 93 à 83. Soit une première parfaitement réussie pour les hommes d'Emmanuel Schmitt !