Aix-Maurienne triomphe à l'AccorHotels Arena, Blois perd encore !

PRO B

Paris Basket a eu la bonne idée de délocaliser son match de championnat à l'AccorHotels Arena à l'occasion du nouvel an chinois et afin de faire la promotion du basket français devant une large audience (6 000 spectateurs + diffusion sur RMC Sport 2). De ce point de vue, l'après-midi a été une franche réussite.

Sur le parquet en revanche, les Parisiens n'ont tenu qu'une mi-temps avant d'imploser face à la fougue d'Aix-Maurienne incarnée par le trio Seppala-March-Burrows. Les Mauriennais sont d'abord revenus de deux éclats, concédés en tout début de match puis peu avant la pause (51-44), avant de passer la vitesse supérieure dès la reprise.

Jaraun Burrows se fait plaisir

C'est un 14-3 conclu par une interception et un panier en transition de Ronald March qu'Aix-Maurienne a repris les commandes, pour ne plus lâcher le match (54-58). Karim Atamna, Ilari Seppala et Ronald March ont ensuite fait gonfler l'écart avec trois tirs à 3 points pour compter 11 longueurs d'avance (61-72).

L'effort de Juhann Begarin, auteur d'un panier près du cercle puis d'une interception suivi d'un 3 points en toute fin de troisième quart-temps, aurait pu relancer le suspense (68-74). Gary Florimont a pris le relais au début du quatrième quart pour ramener les Parisiens à -4 (70-74), mais l'AMSB n'a jamais lâché prise.

Karim Atamna a enchaîné un tir derrière l'arc suivi d'un drive, Ilari Seppala a une nouvelle fois fait parler son adresse de loin, puis Jaraun Burrows (MVP de la rencontre avec 32 points, 9 rebonds, 5 passes décisives) s'est offert l'action du match, un dunk monstrueux sur le jeune Ismaël Kamagate, avec la faute en prime (79-91). Ron March, Théo Leon puis Charles Nkaloulou ont achevé la deuxième mi-temps parfaite de l'AMSB, vainqueur 102-83.

Dans l'autre rencontre de la journée, Blois aussi s'est fait surprendre à domicile, s'inclinant pour la première fois de la saison au Jeu de Paume face à une vaillante équipe de Denain qui a dominé son sujet (85-95), emmenée par Joseph-King (17 et 19 points). C'est la deuxième défaite de suite de l'ADA après son court revers à Rouen en semaine.