Alain Thinet : "L'équipe a du cœur et l'a montré"

Après une saison difficile, un premier match perdu contre Boulazac (85-67), Saint-Chamond s'est imposé contre Vichy (73-71) ce mardi soir en Leaders Cup Pro B pour son premier match à domicile de la saison officielle. Un succès qui ravi le coach Alain Thinet. "Le sorcier" a vu de bons signes (de l'envie, de l'engagement) de la part de son équipe au cours de cette rencontre.

"On voulait un résultat positif, a-t-il commenté au micro du Progrès. Même si ce n’est que la Leaders Cup, c’est important de marquer les esprits et de montrer qu’on a une équipe compétitive. Le contenu m’a bien plus. Le seul regret c’est de ne pas avoir réussi à tuer le match. On a parfois été fébriles mais il y a eu de l’engagement. C’est ce que je retiens ce soir. On n’a pas reculé face à une équipe qui est accrocheuse et bagarreuse. Il y a encore des erreurs et des choses à travailler mais l’équipe a du cœur et l’a montré."