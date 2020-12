Alain Thinet (Saint-Chamond) : "On a réussi à faire déjouer Blois"

Hormis un relâchement en fin de rencontre, Saint-Chamond a dominé les débats vendredi soir contre l'un des favoris de la saison de Pro B, l'ADA Blois. Une bonne victoire pour les Ligériens qui restaient sur une grosse défaite à Lille et qui peinaient jusqu'ici à trouver leur rythme de croisière dans cette saison 2020-2021 compliquée.

"On a fait 40 minutes de défense sérieuse, a commenté l'entraîneur Alain Thinet dans Le Progrès après la rencontre. On a maîtrisé le rebond, ce qui était une crainte. On a mis de l'engagement dans notre défense. Ce n'était pas le cas lors de nos matchs à l'extérieur. Quand on met de l'engagement et de la sueur, cela change les choses. On a réussi à faire déjouer Blois. Derrière, cela nous donne confiance en attaque. C'est vrai qu'on est adroit sur la première mi-temps. On sait que gérer trente points face au leader, ça peut être difficile. Il y a la peur de gagner. On fait de mauvais choix. On joue sur un faux rythme On déjoue. Il y avait peut-être de la fatigue. Au final c'est une victoire importante. J'aurais signé des deux mains pour prendre cette victoire-là."