Alain Thinet (Saint-Chamond) : "On est au fond de la piscine avec les pieds par terre"

Saint-Chamond était l'un des outsiders en Pro B ces dernières saisons. Mais pour le moment en 2020-2021, l'équipe ligérienne n'y arrive pas. Après 13 matches, elle compte 4 victoires seulement. Vendredi à Vichy, elle s'est inclinée de 20 points (95-75), six jours après la rouste reçue à Paris (108-81). Une performance qui a entraîné les commentaires inquiets de l'entraîneur Alain Thinet dans Le Progrès :

"L'attitude était meilleure qu'à Paris. On est resté ensemble. On a essayé de se serrer les coudes. On fait une entame de match cohérente. Le petit éclat qu'on prend avant la mi-temps nous fait mal. On n'arrive pas à jouer notre basket. On est dominé physiquement des deux côtés du terrain. On perd la bataille du rebond dans les grandes largeurs. Et la bataille du tempo. Vichy joue sur un rythme élevé et même sans (James) Batemon, elle a réussi à nous mettre des paniers de jeu rapide. On est une équipe de bas de tableau qui va jouer le maintien et Vichy est au-dessus de nous. On est au fond de la piscine avec les pieds par terre. Il va falloir qu'on pousse et qu'on remonte."