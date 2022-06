Alain Thinet (Saint-Chamond) : "On ne pensait pas que ça allait se finir comme ça"

Après la victoire de Saint-Chamond à Chalon-sur-Saône, le 1er avril dernier, tout le monde voyait les Couramiauds champions de Pro B. Ils venaient en effet de prendre trois victoires d'avance plus le point-average sur leurs dauphins, à huit journées de la fin. Mais c'était sans compter la folle série du SLUC Nancy, qui a signé 13 victoires de suite pour terminer la saison régulière, dont une large à Saint-Chamond qui a complètement changé la donne. Après avoir laissé échapper la première place, l'équipe d'Alain Thinet n'est pas parvenue à rebondir et s'est faite sortie en trois manches par l'Alliance Sport Alsace en quarts de finale de playoffs. Au moment de faire le bilan de la saison 2021-2022, le coach avait un sentiment prédominant :

« C’est la déception parce qu’on n’est pas passé loin d’un exploit, a-t-il avoué dans Le Progrès . On ne pensait pas que ça allait se finir comme ça. On pensait vraiment gagner chez nous et continuer l’aventure. On est tous un peu K.-O. debout. On s’est réveillés avec la gueule de bois et ça fait mal. On cherche des explications. On est très déçus parce que l’aventure était belle. C’est dur à digérer. »

L'an passé, Alain Thinet avait annoncé qu'il coacherait une ultime saison, avant de laisser sa place. Finalement, il a fait le choix de prolonger un an. Le fait que l'équipe ne soit pas montée n'a pas changé la donne pour lui. L'arrivée dans la nouvelle salle va tout de même donner un nouvel élan à son club :

« On risque d’avoir un budget plus important. Passer de 1 200 à 4 200 spectateurs, ça change la donne et la façon de travailler. On sera résident dans une Arena qui donne des créneaux horaires plus importants pour le travail individuel, la musculation, la récupération, les soins… On aura besoin de s’organiser. On va essuyer les plâtres. C’est pour ça aussi que faire un an de plus me permettra d’aider le club de par mon expérience. »