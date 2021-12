Alain Thinet (Saint-Chamond) : "Un hold-up mérité car on n’a pas lâché"

Saint-Chamond est parti en vacances avec deux victoires d'avance sur l'Elan Chalon et Nancy. Les Couramiauds, après leur défaite en Lorraine mercredi dernier, se sont arrachés pour battre l'Alliance Sport Alsace lundi soir. Menés de 13 points (62-75) à 4 minutes de la fin, ils ont remonté pour finalement passer devant et l'emporter 79 à 77.

« La salle a fait du bien, a reconnu l'entraîneur Alain Thinet, interrogé par Le Progrès. Elle a poussé derrière nous. C’est un scénario un petit peu improbable. Il y a deux/trois paniers qui nous relancent et puis on fait des gros stops défensifs sur la fin. C’est à mettre à l’exergue de l’équipe. Les arrières ont fait un gros boulot sur (Marquis ) Wright. Le fait de jouer plus petit avec (Akwasi) Yeboah au poste 4 nous a permis de les perturber. On a réussi un hold-up, mais il est mérité car on n’a pas lâché. »