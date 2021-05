Alain Thinet (Saint-Chamond) après la défaite contre Aix-Maurienne : "On se met dans une situation qui est grave"

Mardi soir, les hommes d'Alain Thinet se sont inclinés chez eux, contre le quinzième Aix-Maurienne, dans un duel de bas de classement en Pro B (82-94). Saint-Chamond, qui sort tout juste d'une deuxième période d'arrêt à cause de la COVID-19, est actuellement dans une mauvaise situation avec ce cinquième revers de suite. L'entraîneur Alain Thinet n'est pas satisfait de la prestation de son équipe et la suite de la saison le préoccupe car ils sont au bord de la relégation.

"On se met dans une situation qui est grave, a-t-il confié après le match au Progrès. On perd face à un adversaire direct. Aix a maîtrisé la rencontre. Ils ont fait l'écart dans le deuxième quart-temps et on n'a jamais réussi à les perturber. On a perdu à nouveau des ballons bêtement. On encaisse encore 94 points. On ne pourra pas gagner en encaissant autant de points. C'est impossible d'aller chercher les matches dans ces conditions. On n'arrive pas à faire déjouer l'adversaire et on a dix tirs de moins que lui... C'est compliqué. C'était une finale pour eux comme pour nous. On est convalescent, on doute, on a peur. Derrière, Aix a su faire les efforts tous ensemble et a su appuyer là où ça mal."