Alain Thinet beau joueur : "Nancy mérite sa montée"

Crédit photo : Laurent Peigue

Plus que son naufrage face à Nancy lors du match du titre à Boulloche le 22 avril (71-86), Saint-Chamond risque de regretter longtemps sa soirée du 3 mai. C'est à Évreux que le SCBVG a vu sa saison basculer, s'inclinant dans un final irrespirable (78-79), abandonnant ainsi son fauteuil de leader pour la toute première fois de la saison au terme de la 32e journée !

Pourtant, à égalité avec le SLUC mais sans le panier-average (deux revers), les hommes d'Alain Thinet pouvaient encore espérer être sacrés champion de France Pro B vendredi à la surprise générale. Le scénario était connu : une victoire à Gries, et croiser les doigts pour un exploit de Chalon-sur-Saône à Gentilly. Le miracle ne s'est pas produit. Si les Ligériens ont respecté leur partie du contrat en l'emportant 97-92 en Alsace, le SLUC n'a pas tremblé (76-56) pour empocher son 13e succès d'affilée et définitivement verrouiller sa première place. Forcément une petite source de frustration pour le SCBVG, pas (encore ?) récompensé de sa saison extraordinaire et qui devra se remobiliser pour faire respecter son statut de favori en playoffs, qui commenceront dès le week-end prochain contre... l'ASA.