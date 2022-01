Alain Thinet stop ou encore ? "J'ai pris ma décision"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alain Thinet ne s’attendait sûrement pas à vivre une saison aussi faste. Seul premier à l’issue de la phase régulière (en attendant les dernières rencontres reportées), Saint-Chamond est LA belle surprise de Pro B, avec la douzième masse salariale de la division (656 000 €). Entraîneur professionnel depuis 1988, le natif de Montbrison (Loire) a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière en juin prochain. Un choix irréversible, même si Saint-Chamond continue son petit bonhomme de chemin ?

« Essayer d’être le vilain petit canard de la Pro B et on verra où ça nous mène »

« C’est la question qu’on me pose souvent mais la décision est prise : c’est ma dernière année », sourit le doyen des coachs de LNB (68 ans), après la victoire à Tours samedi. « Plus on sera classé haut, mieux ce sera. Pour être maintenu, il faut 14 victoires, on les a ce (samedi) soir. Les Playoffs, on est en bonne place pour les avoir et on ne s’interdit rien. On espère garder cette première place et jouer les trouble-fêtes, essayer d’être le vilain petit canard de la Pro B et on verra où ça nous mène. Ce n’est que du bonus… Ce que je souhaitais pour cette ultime saison, c’est d’aider le club à être le mieux possible pour rentrer dans l’arena. » Un nouvel écrin flambant neuf de 4 200 places dont l’inauguration est prévue en avril 2022.

Un bâtisseur à Saint-Chamond

Double champion de France Pro B en 2000 puis en 2015, il est bien connu des bancs de la deuxième division pour avoir officié pendant 24 saisons, à Roanne, Vichy, à Châlons-en-Champagne ou encore à Saint-Étienne. Il a aussi coaché quatre saisons en Pro A (Cholet, Dijon et Besançon), sans oublier la JL Bourg qu’il a fait monter dans l’élite.

Toutefois, c’est surtout dans la Vallée du Gier qu’il a écrit ses lettres de noblesse. Malgré une première saison ratée en 2010-2011 à l’issue de laquelle le club est relégué en NM2, il a été l’un des bâtisseurs de Saint-Chamond. Au point de s’offrir une 3e couronne pour sa dernière année de coaching ? « Ce serait génial de finir en apothéose pour lui », répond Jonathan Hoyaux qu’il côtoie depuis six ans à Saint-Chamond. « Peut-on rester leader de Pro B ? Si j’espère que, si je pense que… Oui, bien sûr. J’adorerais mais si on y arrivera, je ne le sais pas mais en tout cas, je le souhaite pour tout le monde et plus particulièrement pour le coach. » En tout cas, imaginer la LNB sans Alain Thinet, c’est comme imaginer le basket hexagonal sans Amara Sy. On sait que ça arrivera mais...

À Tours,

Sauf rebondissement, cette saison 2021-2022 sera la dernière pour Alain Thinet.

(photo : Laurent Peigue)