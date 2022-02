Alain Thinet veut faire baisser la pression à Saint-Chamond : "La première place, il faut l'oublier"

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Saint-Chamond s'est incliné 92 à 87 sur son parquet samedi contre Saint-Quentin puis à l'extérieur mardi face à Antibes 91 à 72. Suite à ces deux revers, le club couramiaud cède sa place de leader de Pro B à l'Elan Chalon. Ces deux défaites consécutives, une première pour le club cette saison, et cette perte de place de leader ont poussé l'entraîneur Alain Thinet à réfléchir sur la façon d'aborder les prochains matchs.

Le coach Saint-Chamonais a déclaré à France Bleu Saint-Etienne Loire que" la première place, il faut l'oublier. C'était peut-être un fardeau trop lourd pour nos frêles épaules. L'objectif est de rester en haut, cela passe par la victoire. Plus on aura de victoires plus vite on pourra atteindre les Playoffs".

De quoi rebooster son équipe pour le match de vendredi soir contre un Boulazac en difficulté cette saison avec une treizième place en Pro B.