Alexandre Ménard (Rouen) : "Avoir joué les Blésois les yeux dans les yeux est vraiment satisfaisant"

Vendredi en match d'entraînement à huis clos puis samedi devant 500 personnes, Rouen a affronté Blois. Le RMB a ainsi pu se tester après des matchs de préparation annulés à cause de cas suspects de COVID-19. Interrogé par Paris-Normandie à l'issue de la deuxième rencontre perdue 70 à 69, le coach de l'équipe normande Alexandre Ménard a trouvé cette première sortie en condition de match (la rencontre de samedi) vraiment positive.

Car tout le monde n'est pas au point, loin de là, ce qui explique les temps faibles de l'équipe.

"Les choses vont se mettre en place : nous avons deux jeunes (Marcus Gomis et Quentin Ruel) qui découvrent le monde pro et Amin Stevens qui revient de blessure donc il faut aussi être patient avec lui car il a été assez arrêté longtemps. Il faut qu'il retrouve plus de sensations car nous allons avoir besoin de lui. Par ailleurs, on voit qu'il y a des joueurs cadres qui sont déjà un peu installés. On voit que Matic Rebec est plutôt une bonne pioche, que Pierre-Etienne Drouault apporte beaucoup d'intensité et de clairvoyance. [...]"