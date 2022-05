Alexandre Ménard récompensé du maintien de Boulazac : prolongation de deux ans signée avec le BBD

Arrivé au chevet d'une équipe périgourdine malade le 17 mars, Alexandre Ménard a d'abord commencé par voir le bateau boulazacois sérieusement tanguer. Son mandat a d'abord commencé par quatre défaites d'affilée, dont une à la maison contre son ancienne équipe de Rouen, qui ont fait plonger le BBD dans la zone rouge.

Mais depuis cette funeste soirée, le 9 avril, qui a cristallisé toutes les inquiétudes, Boulazac n'a plus perdu. Nic Moore est revenu aux affaires et la troupe de l'entraîneur choletais reste sur une série de cinq victoires d'affilée ayant assuré la perennité du club en LNB. De fait, le BBD a pris la décision de prolonger l'aventure avec Alexandre Ménard : l'ancien technicien du MSB a été prolongé jusqu'en 2024 par Boulazac. Un choix logique, selon le président Laurent Serres.

« Cette décision relève d’une certaine évidence. Lorsqu’Alexandre nous a rejoint pour une mission de maintien, il a fait preuve d’un état d’esprit irréprochable : Simple, direct et positif. Nous avons eu 6 matchs à haute tension pour apprendre à nous connaître. C’est dans la difficulté qu’on voit les aspérités des personnalités. Dans ces situations, on ne peut pas tricher. Nous avons donc par cette expérience rare pu évaluer le technicien mais aussi l’homme. Le challenge du maintien a été brillamment relevé. Nous avons à cœur de reconstruire avec Alexandre, son staff et un socle de joueurs conservés, une équipe solide qui aura pour mission de porter haut les couleurs du BBD ! »