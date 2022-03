Alliance Sport Alsace : "Une équipe est en train de naître" selon Thomas Lotz

16e du classement, l'Alliance Sport Alsace (ASA) a remporté un prestigieux succès 84-75 ce mardi contre le quatrième de Pro B, le SLUC Nancy. Après sa belle victoire contre Rouen (90-75) le week-end dernier, l'ASA a confirmé face à l'un des cadors du championnat. L'arrivée de Julien Espinosa à la tête de l'équipe semble avoir donné une nouvelle dynamique au groupe. Dans cette victoire, le manager général du club Thomas Lotz voit le début d'une équipe :

"On a continué à faire confiance à ce groupe et on a fait venir Julien (Espinosa) en lui demandant de retourner l’état d’esprit et d’emmener tout le monde, a-t-il commenté sur le site Internet du club. Une équipe est vraiment en train de naître et ça fait plaisir. Ce soir, ça a été un gros effort collectif, on savait que Nancy pouvait être fragile dans les dernières minutes. On l’espérait en tout cas. On a su faire bloc tous ensemble et c’est ça qu’il faut retenir. Défensivement, on a été très forts. Il n’est pas encore temps de regarder le classement, mais c’est en étant sur ces valeurs-là que l’ASA grandira et existera. On est sur le bon chemin. Ce n’est que le début."