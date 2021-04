Alliance Sport Alsace, le futur nom de la CTC regroupant Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim

PRO B

Crédit photo : BCGO

Comme annoncé ce mardi, les clubs du BC Souffelweyersheim et du BC Gries-Oberhoffen ont décidé de s'unir. Mais pas seulement. Le BCGO, via sa CTC Basse-Zorn et de Weyersheim, s'associe avec la CTC Nord Alsace pour former une Coopération Territoriale de Clubs (CTC) comptant cinq clubs représentant 1 200 licencié.es. Celle-ci prendra le nom "d'Alliance Sport Alsace" et comptera plusieurs objectifs, dont la promesse "d'un basket professionnel et d'un spectacle de haut-niveau". En clair, l'équipe fanion évoluera en Pro B, en attendant la montée en puissance de l'équipe féminine 1 (coachée par David Weber) actuellement engagée en Nationale 2.