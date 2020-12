Amical : Paris large vainqueur du Stade de Vanves

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

En match amical à The One Ball, le Paris Basketball (Pro B) s'est facilement imposé contre le Stade de Vanves (NM1) ce jeudi (91-64). Les joueurs de Jean-Christophe Prat ont pris le dessus à partir du deuxième quart-temps (39-27 à la mi-temps) et ont pu compter sur un Dustin Sleva dominateur (25 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 30 d’évaluation selon Paris Basketball on air). Le meneur Milan Barbitch a ajouté 14 points.

Les Parisiens vont maintenant faire de leur mieux pour se préparer pour les deux prochains matchs de championnat, les 12 et 19 décembre.