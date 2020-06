Amin Stevens de retour au Rouen Métropole Basket

PRO B

Crédit photo : Pascal Thurotte

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs de Pro B lors de la saison 2017/18 pour sa première expérience en France, Amin Stevens (2,03 m, 29 ans) va faire son retour au Rouen Métropole Basket.

Comme envisagé, l’intérieur américain va retrouver le parquet de la Kindarena pour l’exercice 2020/21 et pouvoir redevenir le patron de la raquette rouennaise, lui qui était meilleur marqueur du championnat. Grand artisan de la belle campagne de playoffs du RMB cette année-là avec 19 points et 11 rebonds de moyenne en 5 rencontres, Stevens avait ensuite rejoint la Belgique puis le championnat israélien la saison dernière. Toujours aussi dominant, il cumulait 20,8 points et 7,1 rebonds pour 26,1 d’évaluation en 31 minutes de jeu.

Attendu comme un leader à Rouen, Amin Stevens devrait être associé à Zimmy Nwogbo à l’intérieur. Le coach Alexandre Ménard n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme à ce sujet lors de l’officialisation de la signature :

« Amin est bien connu ici à Rouen, son premier passage avait été des plus réussis. Très tôt, la possibilité d’un retour avait été évoquée. C’est maintenant chose faite pour notre plus grand bonheur à tous. Sa signature est un moment fort de notre recrutement. Son association avec Zimmy , ancien partenaire en High-School et originaire comme lui d’Atlanta, ainsi que les retrouvailles avec Earvine doivent asseoir notre secteur intérieur. Welcome back home Amin ! »

Si Amin Stevens retrouvera Nwogbo et Bassoumba à l’intérieur, il côtoiera à nouveau Benoît Injaï et Emmanuel Monceau, déjà présents lors du premier passage de l’Américain au RMB. Un renfort de taille pour les Rouennais qui semblent entretenir de hautes ambitions pour la saison prochaine.

L’effectif du Rouen Métropole Basket pour la saison 2020/21 :