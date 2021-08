Ancien meilleur rebondeur du championnat polonais, le pivot Nana Foulland rejoint Boulazac

PRO B

Après Olivier Cortale, Jules Rambault et Ivan Février, Boulazac (Pro B) vient d'ajouter un nouvel élément au poste d'intérieur: Nana Foulland (2,08 m, 25 ans). Le club dordognais a annoncé jeudi la signature pour un an de l'Américano-Ghanéen. De quoi satisfaire Nikola Antic, l'entraîneur du BBD, qui s'est exprimé sur le site officiel.

Le #BBD tient son pivot !



Il s’agit de l’américano-ghanéen, Nana Foulland (2,08m, 25 ans). Il vient terminer le #recrutement du secteur intérieur dans lequel figure déjà Ivan Février, Jules Rambaut et Olivier Cortale.



Toutes les infos : https://t.co/K14B0x3jFI #GoBBD pic.twitter.com/1hNNR5Dqiq — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) August 5, 2021

'' On a trouvé notre tour de contrôle. On avait besoin d’un garçon qui pouvait amener de la verticalité et avec de la présence défensive. En même temps il va nous apporter du jeu poste bas. Il est excellent sur le jeu de pick and roll, il roule vite et est capable de finir dans les airs. De plus, c’est un garçon avec de belles qualités humaines et qui est un travailleur. Il a encore une marge de progression. ''

Meilleur rebondeur du championnat polonais avec Sopot lors de la saison 2019-2020 (12,4 points à 64,4% de réussite aux tirs et 8,8 rebonds en 28 minutes), il a rejoint la saison dernière le club d'Udine, en deuxième division italienne. Auteur d'une belle saison (11,4 points et 8,9 rebonds en 28 minutes), il a mené son club jusqu'aux barrages d'accession en A1. Passé sur les bancs de l'université de Pennsylvanie, à Reading, (2014-2018), le natif de New York s'est présenté à la draft à l'issue de son ultime saison. Non choisi, il s'est alors envolé en première division israélienne avant de rejoindre la Roumanie, à Napoca.

A Boulazac, il sera chargé de dissuader les attaquants adverses. Sa verticalité et sa mobilité seront de précieux atouts pour une équipe dont l'objectif affiché est d'accéder en BetClic Elite.