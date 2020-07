Ancienne superstar de l'AS Chatou, Marcus Gaither n'est plus

JEEP ÉLITE

Crédit photo : DR

L'ancien basketteur professionnel Marcus Gaither s'est éteint ce jeudi à l'âge de 59 ans. Cet ailier a la vision de jeu d'un meneur, capable de pointe à 50 points, a marqué l'histoire de l'AS Chatou (devenue Poissy-Chatou), club où il a cartonné en deuxième division (27,1 points, 3,3 rebonds, 5,1 passes décisives, 2,6 interceptions, 3,6 balles perdues et 5,9 fautes provoquées pour 26,2 d'évaluation en 37 minutes sur quatre saisons).

Légende de Fairleigh Dickinson, université qui l'a intégré à son Hall of Fame, le natif de Far Rockaway (New York) a joué en Europe 15 ans. Après avoir joué à Birmingham en Angleterre, Lisbonne en Israël, il s'est exilé en Israël pour jouer dans un club de deuxième division, le Maccabi kiriat Motzkin. Conseillé à Alain Weisz, il est arrivé en France où il est resté 11 ans. Après ses années catoviennes, il a évolué à Levallois deux saisons (de 1995 à 1997), Strasbourg (1997/98) et Montpellier (1998/99) avant de finir sa carrière en Sardaigne. Reparti à New York ensuite, il a mené une deuxième carrière bien remplie qui l'a ensuite conduit en Virginie.

Marcus Gaither était également connu pour son large sourire, son style vestimentaire et surtout son formidable état d'esprit. La rédacteur de BeBasket présente ses condoléances à sa famille et ses proches.