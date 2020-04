Angers : "Nous travaillons à fond sur l'hypothèse Pro B"

La saison de Nationale 1 masculine est terminée et l'Etoile Angers Basket, leader de la poule A à l'issue de la première phase, n'aura donc pas l'occasion de pouvoir monter sur les parquets. Mais deuxième au ranking derrière Chartres, l'EAB pourrait être intégrée à la Pro B si la Ligue Nationale de Basket fait descendre deux équipes comme prévu.

"Nous n'avons aucune visibilité, les issues et les timings possibles sont multiples, a commenté le président Thierry Boisseau dans Le Courrier de l'Ouest. Outre une montée directe, il pourrait par exemple y avoir aussi des repêchages pour raisons économiques. C'est évidemment une situation inconfortable, et on travaille sur un double scénario."