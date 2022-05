Angers : Un contrat de deux ans pour Ali Bouziane, quid d'Akaemji Williams ?

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Comme annoncé, Ali Bouziane (45 ans) va bien prendre en main les destinées de l'Étoile Angers Basket. L'ancien entraîneur des Espoirs de l'Élan Chalon a signé un contrat de deux ans avec le club promu en Pro B, où il remplacera Sylvain Delorme, démissionnaire.

« Nous souhaitions faire venir un coach qui puisse aussi, sur son nom, capitaliser sur des recrues par rapport aux jeunes joueurs et à la formation puisqu’il nous faudra 4 U23 dans l’équipe », a expliqué le président Thierry Boisseau au Courrier de l'Ouest. « Ali nous a exposé son projet de jeu, son projet autour de la gestion du groupe, on a senti une forte compatibilité à pouvoir travailler ensemble. Par son vécu dans des clubs comme Monaco ou Chalon, il pourra nous aider aussi dans le développement. »

Avec six joueurs sous contrat (dont Tim Eboh, sur le départ), Ali Bouziane va maintenant pouvoir plancher sur la constitution de son futur effectif. Un groupe dont ne fera pas partie le capitaine Karim Gourari, probablement pour laisser de la place aux quatre jeunes règlementaires. En revanche, le président Boisseau a confirmé à Ouest France que la prolongation d'Akaemji Williams était une possibilité, si le Franco-Algérien l'estime judicieuse. « On devait attendre la signature du nouveau coach pour décider. Désormais, c’est à Ali (Bouziane) de voir. Il a commencé à regarder quelques vidéos de cette saison pour voir s’il correspond à son projet de jeu. Moi, je décide du contractuel. Mais c’est avant tout le coach qui décide de l’intérêt sportif. » Arrivé en provenance de la NM2 (Gardonne Avenir Marmandais), le meneur originaire du Michigan s'est imposé comme le meilleur joueur de Nationale 1 (15,5 points à 42%, 3,2 rebonds et 5,4 passes décisives).