Anthony Stanford nouvel assistant des Sharks d'Antibes

PRO B

Crédit photo : Antibes Sharks

Après le départ de Romain Leroy vers la SIG Strasbourg, Nikola Antic s'est mis à la recherche de son nouveau bras droit. Et il l'a trouvé puisque Anthony Stanford débarque dans le Sud de la France pour épauler le technicien serbe pour un an + 2 en option. Si les deux hommes sont passés par le staff de Châlons-Reims, ils n'ont jamais collaboré ensemble. La maîtrise de l'anglais ainsi que du français par l'ancien ailier a pesé lourd dans la décision du club azuréen.

Passé par les championnats français (Pro A, Pro B et NM1) pendant dix ans en tant que joueur, il a notamment porté les couleurs de Beauvais, Vichy-Clermont, Châlons et Lille. À Antibes, le technicien de 49 ans n'arrive pas en terre inconnue puisqu'il connaît déjà deux joueurs des Sharks : Sadio Doucouré et Gédéon Pitard.

Sur le site du club, Freddy Tacheny, président du club, a expliqué ce choix :

« Anthony connaît parfaitement le basket français et notamment la Pro B pour y avoir joué des années. Il possède aussi de l’expérience en terme de coaching puisqu’il a travaillé au CCRB. C’est une réelle force pour nous. Il va permettre à nos jeunes de progresser, ce qui s’inscrit parfaitement dans le projet actuel du club. Le fait qu’il détienne la double nationalité, française et américaine est également un atout supplémentaire puisqu’il va nous permettre de terminer la construction d’une équipe spectaculaire autour des joueurs JFL déjà présents .»

Un discours qui met l'eau à la bouche surtout quand on connaît l'attente qui règne autour de ce club qui connaît un été particulier puisqu'à ce jour, l'effectif ne compte que six joueurs : Vincent Amsellem, Gédéon Pitard, Sadio Doucouré, Léopold Ca, Etienne Ca et Jean-Marc Pansa.